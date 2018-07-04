Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с отключением энергосистемы страны в результате двух аварий во вторник, заявил Генпрокурор Закир Гаралов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: злоупотребление служебными полномочиями и халатность. Создана следственно-оперативная группа, которая провела осмотр на месте происшествия и изъяла необходимую документацию и приступила к дознаванию", - сказал З.Гаралов, выступая в среду на совещании при президенте Азербайджана по ситуации в энергосистеме страны.

По его словам, по предварительной информации, авария произошла из-за нарушения проектных требований охлаждения газа в генераторах. По нормативным требованиям температура воды должна составлять 12 градусов, но она составляла 28,5 градусов.

З.Гаралов добавил, что также были допущены нарушение правил технической эксплуатации Азербайджанской ТЭС, где и произошла авария.

"МЧС за последние три года направил руководителю "Азерэнержи и его главному инженеру 6 письменных обращений о наличии проблем на станции, связанных с утечкой масла, отсутствия термоизоляции кабелей и др. недостатках", - сказал Генпрокурор.

Кроме этого, на станции не была налажена автоматическая система оповещения пожара, в шести мазутных котлах не были установлены системы охлаждения воды. "Все это стало причиной аварии. Специалисты убеждены, что Азерэнержи не до конца обеспечила страну системой релейной защиты", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Ф.Исазаде