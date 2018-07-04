Азербайджанская ТЭС морально и технически устарела – глава МЧС

Энергетики на Азербайджанской ТЭС, где во вторник произошла авария, не смогли объяснить ее причины, заявил глава МЧС Кемаледдин Гейдаров.

"Первичные наблюдения показали, что выявленные нами ранее недостатки так и не были устранены. Территория станции не была очищена от высохшей травы, системы охлаждения практически не работают", - сказал К.Гейдаров, выступая в среду на совещании с участием президента Азербайджана по ситуации в энергосистеме страны.

По его словам, энергетики на месте происшествия аварии не смогли ответить на вопросы членов госкомиссии о том, почему произошла авария на работающей установке.

"Ответы были различные, кто-то говорил, что якобы большая нагрузка была на станции Ширван, другой ответил, что повысилось напряжение на линии Абшерон. Главным моим наблюдением является то, что станция и физически и морально устаревшая. Считаю, что нецелесообразно выделять средства на ее ремонт", - отметил он.

К.Гейдаров предложил привлечь международный аудит с целью определения текущего состояния станции. "После этого можно говорить о реконструкции станции и в целом, энергосистемы страны так, чтобы эти станции не мешали работе друг друга, а дополняли друг друга", - добавил он.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Ф.Исазаде