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Происшествия 04.07.2018 22:04

Из бакинского метро во вторник вечером было эвакуировано 30 тыс. человек после блэкаута энергосистемы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил оснастить генераторами все больницы Азербайджана и станции Бакинского метрополитена.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания, проведенного в среду по ситуации в энергосистеме страны.

«Необходимо изучить вопрос оснащения всех стратегических объектов генераторами. В первую очередь, больниц и метрополитена. Несмотря на то, что министр здравоохранения доложил на совещании о том, что во всех больницах работают генераторы, по имеющейся у меня информации, это не соответствуют действительности. В некоторых больницах генераторы не работают – либо их нет, либо они не подключены или находятся в нерабочем состоянии», - отметил И.Алиев.

Глава государства поручил провести серьезную инспекцию этого вопроса и доложить о наличии во всех больницах страны генераторов в рабочем состоянии.

«Что касается метрополитена, то здесь генераторов нет вообще, что является весьма удручающим фактором», - подчеркнул И.Алиев.

Президент поручил подготовить предложения по оснащению всех станций метрополитена генераторами во избежание проблем при энергосбоях.

Председатель ЗАО «Бакметрополитен»ЗаурГусейнов в своем выступлении сообщил, что прекращение энергоснабжения из-за аварии в сети привело к сбою в работе Бакинского метро.

По его словам, в результате первого блэкаута в ночь на вторник из тоннелей метро были эвакуированы 154 человека. "Во время второго отключения энергосистемы страны (в 19:00 по местному времени во вторник - ИФ) из станций метро и тоннелей были эвакуированы 30 тыс. человек", - добавил он.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Н.Аббасова

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Тэги: ОБЪЕКТЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, ПОРУЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]