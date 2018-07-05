Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 июля ЦБА установил на уровне 1,9817 манат/1EUR (4 июля -1,9828 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 июля установил 0,0269 манат/1RUB (4 июля - 0,0269 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков