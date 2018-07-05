В Астане состоялось официальное открытие Международного финансового центра, в котором принял участие президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Наша столица стала политическим и социально-экономическим центром Казахстана. Открытие Международного финансового центра доказательство этому. На официальное открытие приехали гости из 50 стран и организаций. Хочу выразить благодарность, особенно наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заида Аль Нахаяну, президенту Татарстана Рустаму Минниханову", - сказал Н.Назарбаев на церемонии открытия МФЦА в четверг.

"Я искренне благодарен всем присутствующим, партнерам за активную поддержку деятельности и участие в нашем проекте. Надеюсь, что взаимовыгодное сотрудничество будет укрепляться. Астана должна стать главным финансовым хабом в регионе, а в перспективе войти в число ведущих финансовых центров", - отметил президент.

Конституционный закон о создании МФЦА был подписан в декабре 2015 года. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее заявлял, что международный финансовый центр "Астана" может стать хабом, где страны Центральной Азии могут найти финансирование для своего развития.

Целью МФЦА является формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Основными стратегическими направлениями развития МФЦА являются рынок капитала, управление активами, управление благосостоянием частных лиц, исламское финансирование, финансовые технологии. МФЦА - территория с особым налоговым, валютным, визовым режимом, создана с целью привлечения инвестиций в экономику.

МФЦА действует в рамках специального правового режима, основанного на общем праве, который регулирует правовые отношения между участниками центра и третьими сторонами и направлен на развитие финансового рынка.

МФЦА начал регистрацию компаний с января 2018 года.