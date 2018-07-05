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Социум 05.07.2018 10:20

Почти девять россиян из десяти отрицательно настроены в отношении повышения пенсионного возраста

Подавляющее большинство россиян негативно относится к повышению пенсионного возраста и считает нынешний возраст выхода на пенсию оптимальным как для женщин, так и для мужчин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 89% респондентов отрицательно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию.

При этом 87 % респондентов считает, что нынешний возраст выхода на пенсию для мужчин (в 60 лет), представляется оптимальным. В свою очередь, 84% опрошенных придерживаются мнения, что для женщин оптимально выходить на пенсию в 55 лет, как в настоящее время.

78% респондентов считают неправильным, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется в зависимости от уровня инфляции. 85% опрошенных считают неправильным лишить выплаты тех, кто работает, достигнув пенсионного возраста.

Опрос был проведен 22-26 июня по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПЕНСИИ, ВОЗРАСТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]