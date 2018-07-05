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СНГ 05.07.2018 10:43

Режим ЧС объявлен в Волгоградской области из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен из-за засухи в Волгоградской области, сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС России в четверг.

"Волгоградская область, ЧС регионального характера вследствие почвенной засухи, суховея", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что засуха и суховей угрожают посевам в 19 районах Волгоградской области.

По информации пресс-службы администрации региона, 2018 год для Волгоградской области оказался достаточно сложным по погодным условиям - сейчас в регионе сохраняется экстремально жаркая погода: днем температура воздуха превышает 40 градусов. Перед профильными ведомствами и главами муниципальных образований стоит задача по организации работ по преодолению последствий таких опасных явлений, как почвенная засуха и суховей. В мае-июне они наблюдались на территории 19 районов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, отмечает пресс-служба, поручил региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности жизнедеятельности принять исчерпывающие меры по преодолению этой ситуации, а также подготовить документы в правительство России, подтверждающие гибель посевов, для скорейшего проведения оценки ущерба и оказания помощи сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от неблагоприятных погодных явлений.

Площадь, на которой зафиксирована гибель посевов от засухи, не уточняется.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЛГОГРАД, ЗАСУХА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]