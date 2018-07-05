Сеул подтвердил, что его целью является полная денуклеаризация КНДР

В Голубом доме - официальной резиденции президента Южной Кореи - подтвердили, что целью Сеула является полная денуклеаризация КНДР, сообщает в четверг агентство "Ренхап".
"Позиция нашего правительства остается неизменной согласно с тем, что содержалось в Пханмунджомской декларации и в Сингапурской декларации, которая подтверждает цели, содержащиеся в Пханмунджомской декларации", - заявил официальный представитель Голубого дома Ким Ый Гём.
Он отметил, что в этом вопросе у Южной Кореи нет никаких расхождений с Соединенными Штатами.
Агентство отмечает, что комментарий последовал за недавними сообщениями о том, что США могли изменить подход к вопросу денуклеаризации КНДР, выбрав постепенный или пошаговый вариант на фоне явной задержки в исполнении КНДР мер по ядерному разоружению.
Представитель Голубого дома не стал комментировать возможность изменения позиции США, но отметил, что Южная Корея работает над тем, чтобы добросовестно выполнить совместную декларацию с КНДР.
Лидер КНДР согласился на полную денуклеаризацию КНДР в ходе исторической встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничной деревне Пханмунджом 27 апреля.
Он подтвердил свою приверженность денуклеаризации в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня. По итогам обеих встреч, были подписаны декларации, в которые был включен пункт о полной денуклеаризации КНДР.
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