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Дальнее зарубежье 05.07.2018 11:02

Сеул подтвердил, что его целью является полная денуклеаризация КНДР

В Голубом доме - официальной резиденции президента Южной Кореи - подтвердили, что целью Сеула является полная денуклеаризация КНДР, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"Позиция нашего правительства остается неизменной согласно с тем, что содержалось в Пханмунджомской декларации и в Сингапурской декларации, которая подтверждает цели, содержащиеся в Пханмунджомской декларации", - заявил официальный представитель Голубого дома Ким Ый Гём.

Он отметил, что в этом вопросе у Южной Кореи нет никаких расхождений с Соединенными Штатами.

Агентство отмечает, что комментарий последовал за недавними сообщениями о том, что США могли изменить подход к вопросу денуклеаризации КНДР, выбрав постепенный или пошаговый вариант на фоне явной задержки в исполнении КНДР мер по ядерному разоружению.

Представитель Голубого дома не стал комментировать возможность изменения позиции США, но отметил, что Южная Корея работает над тем, чтобы добросовестно выполнить совместную декларацию с КНДР.

Лидер КНДР согласился на полную денуклеаризацию КНДР в ходе исторической встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничной деревне Пханмунджом 27 апреля.

Он подтвердил свою приверженность денуклеаризации в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня. По итогам обеих встреч, были подписаны декларации, в которые был включен пункт о полной денуклеаризации КНДР.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЦЕЛЬ, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]