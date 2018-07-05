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Происшествия 05.07.2018 11:08

В Квебеке от аномальной жары скончались 19 человек

В столкнувшейся с аномально высокими температурами канадской провинции Квебек за неделю от последствий жары умерли 19 человек, сообщает "Радио Канада".

Местные власти подтвердили смерть 12 человек в Монреале и еще семерых в пригородах этого города. В службах здравоохранения провинции подчеркивают, что пять случаев случились только за последние 48 часов.

"Мои мысли с близкими тех, кто скончался в Квебеке из-за аномальной жары. Ожидается, что рекордно высокие температуры сохранятся в центральных и восточных районах Канады. Удостоверьтесь, что вы знаете, как обезопасить себя и свою семью", - написал в своем "Твиттере" премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В Квебеке и ряде других канадских провинций с 29 июня температура воздуха регулярно поднимается до 34 градусов по Цельсию, которая в условиях повышенной влажности ощущается ближе к 40 градусам.

Метеорологи ожидают, что к концу недели аномальная жара в центральных и восточных канадских провинциях спадет.

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Тэги: КАНАДА, ЖАРА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]