В Квебеке от аномальной жары скончались 19 человек

В столкнувшейся с аномально высокими температурами канадской провинции Квебек за неделю от последствий жары умерли 19 человек, сообщает "Радио Канада".

Местные власти подтвердили смерть 12 человек в Монреале и еще семерых в пригородах этого города. В службах здравоохранения провинции подчеркивают, что пять случаев случились только за последние 48 часов.

"Мои мысли с близкими тех, кто скончался в Квебеке из-за аномальной жары. Ожидается, что рекордно высокие температуры сохранятся в центральных и восточных районах Канады. Удостоверьтесь, что вы знаете, как обезопасить себя и свою семью", - написал в своем "Твиттере" премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В Квебеке и ряде других канадских провинций с 29 июня температура воздуха регулярно поднимается до 34 градусов по Цельсию, которая в условиях повышенной влажности ощущается ближе к 40 градусам.

Метеорологи ожидают, что к концу недели аномальная жара в центральных и восточных канадских провинциях спадет.