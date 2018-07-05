Президент Эрдоган совершит визит в Азербайджан на следующей неделе - посол Турции в Баку

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Азербайджан на следующей неделе, сообщил турецкий посол в Баку Эркан Озорал.

«Первый зарубежный официальный визит президента Эрдогана, по традиции, состоится в Азербайджан»,- сказал Э.Озорал агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Р.Т.Эрдоган совершит визит в Азербайджан «на следующей неделе».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Р.Т.Эрдоган 10 июля совершит визит в Северный Кипр, затем - в Азербайджан. После визита в Азербайджан турецкий президент 11-12 июля примет участие на саммите на НАТО в Брюсселе.

Ф.Исазаде