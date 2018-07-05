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Внешняя политика 05.07.2018 11:11

Президент Эрдоган совершит визит в Азербайджан на следующей неделе - посол Турции в Баку

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Азербайджан на следующей неделе, сообщил турецкий посол в Баку Эркан Озорал.

«Первый зарубежный официальный визит президента Эрдогана, по традиции, состоится в Азербайджан»,- сказал Э.Озорал агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Р.Т.Эрдоган совершит визит в Азербайджан «на следующей неделе».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Р.Т.Эрдоган 10 июля совершит визит в Северный Кипр, затем - в Азербайджан. После визита в Азербайджан турецкий президент 11-12 июля примет участие на саммите на НАТО в Брюсселе.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]