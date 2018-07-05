Saxo Bank: Торговые войны могут иметь печальные последствия для мировой экономики

Saxo Bank, специализирующийся на комплексной онлайн-торговле и инвестициях, опубликовал свой прогноз по мировым рынкам и ключевым инвестиционным стратегиям на третий квартал 2018 года.

Основная тема прогноза – замедление роста мировой экономики, падение кредитных импульсов во всем мире и массовая недооценка рисков торговой войны на пороге одного из самых опасных для мировой экономики периодов с момента падения Берлинской стены в 1989 году.

"Разговоры о торговых войнах идут повсюду, и правительства некоторых стран ведут себя недальновидно. Нарастание напряженности в торговой сфере может привести к еще более суровому кризису с учетом надвигающихся промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 6 ноября, на которых президенту Трампу придется доказать, что он действительно создает для США «лучшие условия»", - отмечается в прогнозах.

"В торговой войне не может быть победителей. Тенденция указывает на движение в ошибочном направлении, поскольку достаточно националистские заявления подрывают статус мировых институциональных структур. История учит нас, что это может плохо закончиться. Если в проигрыше окажется большая экономика или мощная политическая сила, она может ввести ограничения – например, пошлины, чтобы компенсировать конкурентное отставание", - считает Стин Якобсен, главный экономист Saxo Bank.

По его мнению, вопросы торговли усложняются и тем, что поведение валютных рынков больше не определяется динамикой текущих счетов. Курс валюты страны, имеющей профицит по текущим счетам, должен укрепляться/повышаться, но в сегодняшнем мире страны, в которых присутствует крупный профицит по текущим счетам, стремятся избежать укрепления своих валют по отношению к мировому долларовому стандарту, чтобы поддержать конкурентоспособность и избежать риска дефляции.

"Дело не только в Трампе, здесь играют большую роль и маневры Китая, направленные на усиление его позиций в мире во всех областях. В этом отношении Китай пока придерживается, в основном, расчетливого подхода, выраженного в приверженности плану «Один пояс и один путь». Пусть Пекин уже отказался рассматривать США как долгосрочный экспортный рынок, но чем дольше ему удастся сохранить свою долю рынка, тем лучше. США, конечно, сейчас пытаются сильно воздействовать на те самые международные организации, которые способствовали росту и поддерживали глобализацию с конца второй мировой войны и после падения Берлинской стены. Пока общее мнение таково, что прямой торговой войны удастся избежать, однако, оно не учитывает результаты промежуточных выборов в США", - подчеркнул он.

А.Азизов