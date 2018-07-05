Спрос и геополитические риски будут поддерживать рост цен на нефть во II полугодии - Saxo Bank

Цены на нефть во II полугодии 2018 году будут расти на фоне сильного спроса и геополитических рисков, считает глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

"Во второй половине 2018 года ценам на нефть сначала окажет поддержку сильный спрос, а также геополитические риски, связанные с опасениями по поводу поставок из Венесуэлы и Ирана, по мере приближения срока введения американских санкций. Однако, эти опасения со временем может вытеснить акцент на возможном замедлении роста спроса со стороны развивающихся рынков", - считает О.Хансен.

По оценкам Saxo Bank, хотя начало текущего года было успешным, перспективы товарных рынков становятся все более туманными, поскольку появилось множество сдерживающих рост факторов. Многомесячный рост нефтяного рынка замедлился после того, как страны, входящие в группу ОПЕК+, договорились увеличить производство, чтобы стабилизировать цену.

В то же время драгоценные и полудрагоценные металлы оказались под давлением за счет продолжающегося укрепления доллара и разнонаправленности ставок центральных банков. Рынки промышленных металлов были подвержены колебаниям, связанным с появлением признаков замедления крупнейших мировых движущих сил роста, в частности, Китая.

"В июне цены на золото резко пошли вниз, желтый металл изо всех сил пытался противостоять укреплению доллара и воинствующей позиции председателя ФРС Пауэлла по продолжению нормализации ставок в США. Рынок, который рос на протяжении трех кварталов, повернул в обратную сторону, поскольку трейдеры все более раздражены тем, что золото после нескольких попыток так и не смогло пробить ключевой уровень сопротивления в 1360 долларов за унцию. Июньское ухудшение ситуации вызвало вопросы, но не разрушило наш позитивный прогноз по золоту. Основной проблемой в краткосрочной перспективе остается отрицательная корреляция с долларом но, с учетом негативного кратко- и среднесрочного прогноза по доллару, мы считаем, что влияние сдерживающих рост факторов в наступающем квартале ослабнет", - подчеркивает О.Хансен.

По его мнению, серебро остается в сужающемся торговом диапазоне, который имел место на протяжении более чем 18 последних месяцев. "Происшедшие в течение прошедшего квартала две попытки выйти за уровень 200 дневной скользящей средней вызвали две крупные коррекции. В этой связи настроения рынка на третий квартал остаются напряженными, особенно если недавние признаки замедления в экономике начнут проявляться в ослаблении рынков промышленных металлов. Однако, определяющим фактором направления движения рынка серебра является золото, и с учетом нашего прогноза по желтому металлу, мы предполагаем, что серебро будет продолжать пытаться преодолеть уровень сопротивления, и со временем вырастет еще больше", - отметил О.Хансен.

А.Азизов