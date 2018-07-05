Италия попросила Еврокомиссию продлить на полгода программу госпомощи банкам

Правительство Италии направило запрос в Европейскую комиссию с просьбой одобрить продление программы предоставления государственных гарантий по невозвратным кредитам банков страны на шесть месяцев, заявил министр финансов Италии Джованни Триа.
В интервью агентству Bloomberg министр отметил, что программа работает хорошо и помогает банкам избавляться от "плохих" кредитов. Ей воспользовались такие банки, как UniCredit, Banca Popolare di Bari и Carige SpA, чтобы получить гарантии правительства по невозвратным кредитам при их продаже.
Программа предоставления госгарантий была одобрена Еврокомиссией в 2016 году и была продлена на год в 2017 году. Текущий срок истекает 6 сентября.
Объем "плохих" долгов в кредитных портфелях итальянских банков составлял 258 млрд евро на конец первого квартала 2018 года.
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