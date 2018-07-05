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Финансы 05.07.2018 12:35

ЦБ РФ 3 июля купил валюту для Минфина на сумму вдвое меньше ежедневного плана

ЦБ РФ в рамках бюджетного правила купил валюту на рынке для Минфина 3 июля на 8 млрд рублей, что более чем вдвое меньше запланированного ежедневного объема покупок (19 млрд рублей), следует из информации на сайте Банка России.

Операции совершаются с расчетами tomorrow, то есть расчеты должны были проводиться 4 июля. Этот день в США был выходным в связи с празднованием Дня независимости.

Ранее сообщалось, что Минфин с 7 июня по 5 июля планировал покупать валюту на 19 млрд рублей в день, в сумме на 379,7 млрд рублей.

Все это время ЦБ практически не отступал от запланированного ежедневного объема покупки валюты. Всего купил с 7 июня валюты на 328,4 млрд рублей (с учетом операций за 3 июля). Таким образом, за оставшиеся два торговых дня (4 и 5 июля) Банку России необходимо совершить операции на 51,3 млрд рублей.

С 6 июля по 6 августа Минфин будет покупать валюту на 15,8 млрд рублей в день, в сумме - 347,7 млрд рублей.

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Тэги: РОССИЯ, МИНФИН, ЦБ, ВАЛЮТА, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]