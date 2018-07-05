ЦБ РФ 3 июля купил валюту для Минфина на сумму вдвое меньше ежедневного плана

ЦБ РФ в рамках бюджетного правила купил валюту на рынке для Минфина 3 июля на 8 млрд рублей, что более чем вдвое меньше запланированного ежедневного объема покупок (19 млрд рублей), следует из информации на сайте Банка России.

Операции совершаются с расчетами tomorrow, то есть расчеты должны были проводиться 4 июля. Этот день в США был выходным в связи с празднованием Дня независимости.

Ранее сообщалось, что Минфин с 7 июня по 5 июля планировал покупать валюту на 19 млрд рублей в день, в сумме на 379,7 млрд рублей.

Все это время ЦБ практически не отступал от запланированного ежедневного объема покупки валюты. Всего купил с 7 июня валюты на 328,4 млрд рублей (с учетом операций за 3 июля). Таким образом, за оставшиеся два торговых дня (4 и 5 июля) Банку России необходимо совершить операции на 51,3 млрд рублей.

С 6 июля по 6 августа Минфин будет покупать валюту на 15,8 млрд рублей в день, в сумме - 347,7 млрд рублей.