Во французском Нанте задержали 11 участников ночных беспорядков, вызванных гибелью молодого человека от рук полицейских

Французские стражи порядка в ночь на четверг задержали 11 участников беспорядков в городе Нант на западе Франции, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что все эти люди причастны к погромам магазинов и поджогам автомобилей в центре города. Также они вступали в столкновения с полицейскими, забрасывали их бутылками с зажигательной смесью. Среди задержанных - четыре несовершеннолетних.
В результате беспорядков в некоторых районах города были серьезно повреждены некоторые общественные здания, в частности, библиотека. Кроме того, участники протестов в ночь на четверг подожгли не менее 10 автомобилей.
Протесты продолжаются в Нанте вторую ночь подряд. Они вызваны гибелью 22-летнего молодого человека от рук полицейских. По информации французских СМИ, вечером во вторник стражи порядка открыли огонь после того, как водитель автомобиля отказался предоставить им документы. От полученных ранений молодой человек скончался.
Между тем, по данным телеканала БФМ-ТВ, этот мужчина ранее имел судимость за кражи. Кроме того, автомобиль, которым он управлял, находился под особым наблюдением полиции из-за подозрений, связанных с тем, что эту машину могли использовать для транспортировки наркотических веществ.
Президент Азербайджана встретился с министром внешней торговли и развития Финляндии
Президент Эрдоган совершит визит в Азербайджан на следующей неделе - посол Турции в Баку
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 90 раз - Минобороны Азербайджана
Рада ожидает от ЕС подтверждения стратегической роли Украины в поставках газа
Госдума приняла закон о праве правительства РФ повышать экспортные пошлины на нефтепродукты в 2018г
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Рассмотрение дела о госизмене Януковича и дальше будет проходить в Оболонском райсуде Киева - Генпрокуратура Украины
США могут попытаться организовать в Каракасе переворот с помощью армейских элит Венесуэлы, на прямое вторжение Вашингтон не пойдет - эксперт
Режим чрезвычайного положения в Турции будет отменен с 9 июля - премьер
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell обеспечила надёжную и стабильную работу услуг мобильной связи по всей стране
Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и Caspian European Club расширяют сотрудничество
На рейсах в/из США вводится ограничение на провоз порошкообразных веществ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений