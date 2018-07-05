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Происшествия 05.07.2018 12:45

Во французском Нанте задержали 11 участников ночных беспорядков, вызванных гибелью молодого человека от рук полицейских

Французские стражи порядка в ночь на четверг задержали 11 участников беспорядков в городе Нант на западе Франции, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что все эти люди причастны к погромам магазинов и поджогам автомобилей в центре города. Также они вступали в столкновения с полицейскими, забрасывали их бутылками с зажигательной смесью. Среди задержанных - четыре несовершеннолетних.

В результате беспорядков в некоторых районах города были серьезно повреждены некоторые общественные здания, в частности, библиотека. Кроме того, участники протестов в ночь на четверг подожгли не менее 10 автомобилей.

Протесты продолжаются в Нанте вторую ночь подряд. Они вызваны гибелью 22-летнего молодого человека от рук полицейских. По информации французских СМИ, вечером во вторник стражи порядка открыли огонь после того, как водитель автомобиля отказался предоставить им документы. От полученных ранений молодой человек скончался.

Между тем, по данным телеканала БФМ-ТВ, этот мужчина ранее имел судимость за кражи. Кроме того, автомобиль, которым он управлял, находился под особым наблюдением полиции из-за подозрений, связанных с тем, что эту машину могли использовать для транспортировки наркотических веществ.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]