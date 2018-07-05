Помпео летит в Пхеньян

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг вылетел из Вашингтона в Пхеньян, где 6-7 июля он примет участие в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о детальном плане по денуклеаризации, сообщают американские СМИ.

Ожидается, что глава госдепа прибудет в столицу КНДР позже в пятницу и впервые проведет там ночь. М.Помпео покинет Северную Корею в субботу.

Переговоры М.Помпео и Ким Чен Ына, как ожидается, будут посвящены разработке детального плана по денуклеаризации в рамках договоренностей северокорейского лидера с президентом США Дональда Трампом по итогам саммита в Сингапуре.

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, лидеры двух стран подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако в соглашении, подписанном Д.Трампом и Ким Чен Ыном, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают СМИ, перед М.Помпео стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.

Подобный план предполагает, что Пхеньян задекларирует весь имеющийся в его распоряжении ядерный арсенал, а также структуры, занимающиеся разработками ядерного оружия и связанные с обогащением урана. Также стороны должны согласовать дедлайны по уничтожению ядерных запасов и проведению соответствующих проверок.

В Вашингтоне рассчитывают, что весь процесс денуклеаризации займет менее года.

Во второй половине дня 7 июля М.Помпео вылетит из Пхеньяна в Токио, где госсекретарь встретится с главами иностранных ведомств Японии и Южной Кореи для обсуждения итогов переговоров с Ким Чен Ыном.

Также главу госдепа ожидает визит во Вьетнам и Абу-Даби, после чего М.Помпео направится в Брюссель для участия в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля.