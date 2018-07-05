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Происшествия 05.07.2018 12:41

Авиаотряд МЧС Азербайджана тушит пожар на лесополосе на юге страны

МЧС привлек вертолет Ми-17 и самолет амфибия Бе-200 ЧС к тушению лесного пожара в Ярдымлинском районе на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пожар возник в лесополосе близ села Шыхлар Ярдымлинского района в труднопроходимой горной местности. К тушению пожара привлечена живая сила, техника, вертолет Ми-17 и самолет амфибия Бе-200 ЧС авиаотряда МЧС»,- говорится в сообщении.

О причинах и масштабе пожара МЧС не сообщает.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МЧС, ПОЖАР, ЛЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]