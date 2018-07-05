Авиаотряд МЧС Азербайджана тушит пожар на лесополосе на юге страны

МЧС привлек вертолет Ми-17 и самолет амфибия Бе-200 ЧС к тушению лесного пожара в Ярдымлинском районе на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства.
«Пожар возник в лесополосе близ села Шыхлар Ярдымлинского района в труднопроходимой горной местности. К тушению пожара привлечена живая сила, техника, вертолет Ми-17 и самолет амфибия Бе-200 ЧС авиаотряда МЧС»,- говорится в сообщении.
О причинах и масштабе пожара МЧС не сообщает.
Ф.Исазаде
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