Европарламент требует прекращения бюджетной помощи Молдавии

Европарламент принял резолюцию по Молдавии, подвергнув жесткой критике молдавские власти.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за принятие резолюции проголосовали 353 из 538 участвующих в заседании депутатов.

Европарламент требует, чтобы Еврокомиссия приостановила выделение бюджетной помощи Молдавии.

"Европарламент требует, чтобы Комиссия приостановила выделение бюджетной помощи Молдове, используя прецедент июля 2015 года, когда финансирование было приостановлено после банковского кризиса", - говорится в резолюции.

Евродепутаты считают, что механизм приостановления помощи необходимо применить как реакцию на непризнание результатов выборов мэра Кишинева.

"Этот механизм должен включать в себя перечень условий, которые молдавские власти обязаны выполнить", - говорится в документе.

Среди этих условий Европарламент назвал признание результатов выборов мэра Кишинева, эффективное, тщательное расследование кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдавии, возврат активов и привлечение к ответственности всех виновных.

Во время проведенных дебатов, румынский депутат от Европейской народной партии (EНП) Кристиан Преда заявил, что "демократия в Молдавии находится в опасности".

"Признание выборов в Кишиневе недействительными - очередное доказательство, что Молдова находится в заложниках одного человека - олигарха Влада Плахотнюка. В таких условиях финансирование Молдавии должно быть приостановлено: ни одного евро со стороны ЕС, пока власти полностью не выполнят условия предоставления макрофинансовой помощи", - сказал К.Преда.

Депутат фракции "Зеленые-Европейский альянс" Ребекка Хармс (Rebecca Harms) отметила, что "протесты - это закономерная реакция граждан РМ на текущую ситуацию в стране, решение суда о непризнании выборов стало настоящим шоком не только для жителей Молдавии, но и европейских партнеров".

"Конечно, в таких условиях финансовая поддержка РМ должна быть приостановлена, власти республики должны прислушаться к мнению партнеров, что особенно важно в контексте приближающихся парламентских выборов, которые должны быть проведены в соответствии с признанными международным стандартами", - считает политик.

Евродепутат от Альянса либералов и демократов за Европу Пятрас Ауштрявичюс (Petras Austrevicius) считает, что текущее развитие событий в Молдавии "разрушает любые иллюзии: РМ - захваченное государство, управляемое одной непрозрачной политической группой, которую можно назвать частной корпорацией".

"Сегодняшнее положение в Молдове таково: судебная система захвачена, а решения судов абсурдны, не предпринято ни одного шага в расследовании кражи миллиарда и не возвращен ни один лей; СМИ захвачены и сконцентрированы в одних руках. К сожалению, проевропейская Молдова - это только видение, которое не имеет ни чего общего с реальностью", - сказал депутат.

Депутат от Альянса социал-демократов Кнут Флекенштейн (Knut Feckenstein) считает, что в подобное развитие событий "невозможно поверить, это просто недопустимо, настоящий скандал, который выходит за любые грани".

"Если за этим решением о непризнании выборов стоит какая-то политическая группа, то необходимо провести расследование, ведь речь заходит о предательстве государственных интересов республики", - сказал он.

Как уже сообщал "Интерфакс", на прошлой неделе суд признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня.