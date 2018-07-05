Великобритания уведомила ОХЗО об инциденте в Эймсбери

Великобритания передала информацию об инциденте в Эймсбери в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил телеканал Sky News.

"Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании - ИФ) уведомила ОЗХО о недавнем инциденте", - сообщает телеканал.

30 июня в городе Эймсбери были обнаружены в бессознательном состоянии два человека в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

В полиции сообщили, что в больницу сначала поступила Д.Стерджес. Очевидцы рассказали, что перед тем как впасть в бессознательное состояние, женщина жаловалась на головную боль, потом у нее изо рта пошла пена. Затем пена изо рта начала идти у Ч.Роули, друг пары рассказал, что пострадавший не реагировал на происходившее вокруг, издавал странные звуки и "был в состоянии как у зомби". Ч.Роули впоследствии также доставили в больницу.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.