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Макроэкономика 05.07.2018 17:25

Курс евро расчетами "сегодня" на ЕТС 5 июля вырос до 73,8986 руб./EUR1

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в четверг вырос на 22,96 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 73,8986 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 73,805 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 73,755-74,0375 руб./EUR1.

Всего на ЕТС было заключено 2773 сделки на сумму 13 млрд 875,792 млн рублей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРО, БИРЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]