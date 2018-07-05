Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в четверг вырос на 22,96 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 73,8986 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 73,805 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 73,755-74,0375 руб./EUR1.

Всего на ЕТС было заключено 2773 сделки на сумму 13 млрд 875,792 млн рублей.