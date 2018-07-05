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Оборона 05.07.2018 17:37

"Ростех" планирует участвовать в международной выставке военно-морской техники и вооружения "Евронаваль-2018" во Франции

"Ростех" не намерен отказываться от участия в европейских выставках, в ноябре будет представлен на выставке "Евронаваль-2018" во Франции, сообщили в четверг "Интерфаксу" в госкорпорации.

"В этом году корпорация принимает участие более чем в 40 международных выставках в разных регионах мира: Европе, Азии, Латинской Америке", - сообщил представитель "Ростеха" в четверг.

По его словам, в частности, запланировано участие "Ростеха" в ноябре в международной выставке военно-морской техники и вооружения "Евронаваль-2018", а также в форумах в Малайзии, Китае, Филиппины.

"Ростех" традиционно активно продвигает свою продукцию за рубежом, за три года показан почти трехкратный рост экспортной выручки: 2017 год - $13,4 млрд, 2016 - $13,1 млрд, 2015 - $4,6 млрд",- сообщили в "Ростехе".

Ранее в госкорпорации сообщили, что она не будет представлена на авиасалоне "Фарнборо" из-за неприемлемых условий организаторов.

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Тэги: РОССИЯ, РОСТЕХ, ЕВРОПА, ВЫСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]