"Ростех" планирует участвовать в международной выставке военно-морской техники и вооружения "Евронаваль-2018" во Франции

"Ростех" не намерен отказываться от участия в европейских выставках, в ноябре будет представлен на выставке "Евронаваль-2018" во Франции, сообщили в четверг "Интерфаксу" в госкорпорации.
"В этом году корпорация принимает участие более чем в 40 международных выставках в разных регионах мира: Европе, Азии, Латинской Америке", - сообщил представитель "Ростеха" в четверг.
По его словам, в частности, запланировано участие "Ростеха" в ноябре в международной выставке военно-морской техники и вооружения "Евронаваль-2018", а также в форумах в Малайзии, Китае, Филиппины.
"Ростех" традиционно активно продвигает свою продукцию за рубежом, за три года показан почти трехкратный рост экспортной выручки: 2017 год - $13,4 млрд, 2016 - $13,1 млрд, 2015 - $4,6 млрд",- сообщили в "Ростехе".
Ранее в госкорпорации сообщили, что она не будет представлена на авиасалоне "Фарнборо" из-за неприемлемых условий организаторов.
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