Утечка яда "Новичок", которым, по данным британской полиции, отравились двое людей в городе Эймсбери, из лаборатории в Портон-Дауне невозможна, считает бывший разработчик отравляющих веществ Владимир Углев.

"Я считаю, что не может быть утечки из английской лаборатории. Давайте дождемся того момента, когда англичане скажут, что вещество идентично тому, которым отравили Скрипалей. А эти результаты будут известны уже буквально сегодня-завтра", - сказал он "Интерфаксу" в четверг.

"Доказать, что это российское (вещество - ИФ) - невозможно. Это никогда никто не докажет. Если, конечно, сам исполнитель, заказчик не скажет: "Да, это мы", - сказал В.Углев.

Он подчеркнул, что установить происхождение вещества можно только при наличии специальных маркеров, с которыми можно было бы сравнить изъятые на месте отравления пробы.

"Я совершенно четко убежден, что Великобритания и США наверняка обладают возможностью производства (отравляющего вещества - ИФ)", - добавил он.

Он подчеркнул, что угроза от возможных утечек яда для британцев и европейцев минимальна, потому что "получить его индивидуально, где-то в подпольных условиях крайне тяжело".

Кроме того, В.Углев отметил, что в России никогда не производилось вещество под названием "Новичок".

"Был А234, А232, А230, А242. "Новичка" не было", - сказал он, отметив, что фактически эти вещества аналогичны.

"На Западе называют "Новичком" целую кучу веществ. Туда мешают бог знает что. Многие из них никакого отношения к этому не имеют. А вообще к "Новичку" как таковому, с моей точки зрения, можно отнести три вещества: А234, А232 и крайне за руки, за ноги притянуть А242. Всё. Потому что А230 вообще был снят и не рассматривался", - добавил он.

По его словам, эти отравляющие вещества имеют поражающие свойства, аналогичные заману и VX, но токсичней их. "Вы можете пролить VX на пол и ходить по нему и вам ничего не будет. А по заману и А234 вы так не походите без защиты органов дыхания. Поэтому во многих боевых способах применения они на порядок токсичней VX. А замана токсичней вообще в тысячу раз", - сказал В.Углев.

Он подчеркнул, что эти отравляющие вещества очень устойчивы в условиях внешней среды, но что 2 мг вещества хватит для убийства человека, только если его вводить внутривенно. "А через кожу - не хватит", - сказал он, отметив, что Скрипали, скорее всего, выжили после отравления именно потому, что вещество было нанесено им на кожу.

В.Углев подчеркнул, что бинарной системы, когда эти отравляющие вещества можно получить путем смешивания двух нетоксичных компонентов, не существует.

"В принципе, как таковой бинарной системы ни у кого не было и нигде не было. Дело в том, что оба компонента бинарной системы должны быть абсолютно нетоксичны. Такого не бывает в природе. Один из компонентов все равно достаточно высокотоксичное вещество", - сказал В.Углев.