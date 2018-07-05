В грузинской Сванетии вышедшая из берегов река снесла мосты, отрезав сотни жителей от внешнего мира

Сильный дождь спровоцировал обрушение большой части горы в районе села Чубери Местийского муниципалитета (регион Сванетия на северо-западе Грузии), в результате чего река Ненскра вышла из берегов, сообщают в четверг грузинские СМИ.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, мощные водные потоки унесли четыре моста, в том числе центральный, связывающие село Чубери с внешним миром, затоплены территории вокруг реки и самого Чубери.

Спасательные бригады уже выдвинулись в район стихии.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

На реке Ненскра, самом большом притоке Ингури, компания "Ненескра гидро" строит гидроэлектростанцию мощностью 280 МВт, против чего местные жители не раз устраивали протестные акции, считая, что создание здесь водохранилища увеличит влажность, что вызовет стихийные процессы.