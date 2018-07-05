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Экология 05.07.2018 17:55

В грузинской Сванетии вышедшая из берегов река снесла мосты, отрезав сотни жителей от внешнего мира

Сильный дождь спровоцировал обрушение большой части горы в районе села Чубери Местийского муниципалитета (регион Сванетия на северо-западе Грузии), в результате чего река Ненскра вышла из берегов, сообщают в четверг грузинские СМИ.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, мощные водные потоки унесли четыре моста, в том числе центральный, связывающие село Чубери с внешним миром, затоплены территории вокруг реки и самого Чубери.

Спасательные бригады уже выдвинулись в район стихии.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

На реке Ненскра, самом большом притоке Ингури, компания "Ненескра гидро" строит гидроэлектростанцию мощностью 280 МВт, против чего местные жители не раз устраивали протестные акции, считая, что создание здесь водохранилища увеличит влажность, что вызовет стихийные процессы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СВАНЕТИЯ, ОПОЛЗЕНЬ, НАВОДНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]