В грузинской Сванетии вышедшая из берегов река снесла мосты, отрезав сотни жителей от внешнего мира

Сильный дождь спровоцировал обрушение большой части горы в районе села Чубери Местийского муниципалитета (регион Сванетия на северо-западе Грузии), в результате чего река Ненскра вышла из берегов, сообщают в четверг грузинские СМИ.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, мощные водные потоки унесли четыре моста, в том числе центральный, связывающие село Чубери с внешним миром, затоплены территории вокруг реки и самого Чубери.
Спасательные бригады уже выдвинулись в район стихии.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
На реке Ненскра, самом большом притоке Ингури, компания "Ненескра гидро" строит гидроэлектростанцию мощностью 280 МВт, против чего местные жители не раз устраивали протестные акции, считая, что создание здесь водохранилища увеличит влажность, что вызовет стихийные процессы.
В МИД РФ выражают обеспокоенность увеличением военного бюджета НАТО
Министр обороны принял участие в открытии новой военной инфраструктуры на передовой
Британский премьер обещает тщательное расследование инцидента в Эймсбери, благодарит Меркель за поддержку
Нефть перешла к снижению из-за данных о запасах в США, Brent опустилась до $77,5 за баррель
Американский фондовый рынок проводит сессию в "зеленой зоне"
Баку и Хельсинки обсуждают увеличение взаимных инвестиций и объема торговых операций
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Меркель и Орбан, говоря о миграционной проблеме, разошлись в определении понятия "человечность"
Разливший в аэропорту в Тбилиси опасную жидкость россиянин назвал месть своим мотивом, ему предъявлены обвинения - прокурор
Официальный представитель МИД РФ не располагает данными о сроках возможного визита лидера КНДР в Россию
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Сеть оператора Nar обслуживает абонентов на полной мощности
Компания Bakcell обеспечила надёжную и стабильную работу услуг мобильной связи по всей стране
Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений