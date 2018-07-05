Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0269 GBR   2.248 TRY   0.363

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.46 Brent   78.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 39° Завтра 23° 33° 7 Июл 22° 29° 8 Июл 22° 31°

ТЭК 05.07.2018 18:05

Siemens поставил в Грозный основное оборудование для строящейся ТЭС

Газотурбинное оборудование (газовая турбина и генератор) производства Siemens в четверг было доставлено на строительную площадку Грозненской ТЭС, передал с объекта корреспондент "Интерфакса".

В четверг был доставлен второй комплект, первый прибыл в Грозный ранее, уже осуществляются работы по его монтажу, сообщил "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ), реализующий проект строительства Грозненской ТЭС.

Энергооборудование Siemens было поставлено в Чечню из Санкт-Петербурга на барже до порта Махачкалы, затем перевезено автомобильным транспортом в Грозный, говорится в сообщении.

В сообщении "Газпром энергохолдинга" отмечается, что газовые турбины будут введены в эксплуатацию специалистами Siemens. Кроме того, для Грозненской ТЭС воронежский завод "Сименс трансформаторы" разработал и поставил пять силовых трансформаторов мощностью от 16 до 250 МВА, говорится в сообщении.

"Строительство Грозненской ТЭС вступает в завершающую стадию. Своевременная доставка оборудования укрепляет наш оптимизм относительно сроков ввода объекта в эксплуатацию. Надежная современная электростанция необходима Чеченской Республике. Регион в последние годы показывает стабильный рост потребления электроэнергии. Грозненская ТЭС будет способствовать как развитию экономики Чеченской Республики, так и стабильности энергосистемы юга страны", - приводятся в сообщении слова гендиректора ГЭХа Дениса Федорова.

"Газпром энергохолдинг" реализует проект строительства Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт в рамках системы договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Объект является финальным проектом ДПМ "Газпром энергохолдинга". Основное топливо для ТЭС - природный газ. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2019 г.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГЭХ, ГРОЗНЫЙ, ТЭС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]