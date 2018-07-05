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Регион 05.07.2018 18:10

Россия сделает все для сохранения соглашения по иранской ядерной программе и защиты Тегерана от санкций - МИД РФ

Россия предпримет все необходимые шаги для сохранения стабильности иранской ядерной сделки, а также для защиты своего экономического сотрудничества с Ираном от экстратерриториальных санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в российской столице в четверг.

"Со своей стороны подтверждаем готовность Российской Федерации выполнять свои обязательства пока это делают остальные участники и предпримем все усилия для сохранения и поддержания устойчивости СВПД", - сказала М.Захарова.

"Намерены продолжать развитие торгово-экономического взаимодействия с Ираном. Будем защищать наше сотрудничество с Ираном от воздействия эсктратерриториальных санкций, необходимые механизмы для этого у нас имеются", - сказала представитель МИД РФ.

М.Захарова напомнила, что 6 июля глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в министерской встрече по СВПД в Вене.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июля - завтра в Вене - примет участие в совместном министерском заседании совместной комиссии СВПД при координации высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", - сказала она.

"Завтра на полях этого мероприятия запланированы двусторонние встречи министра со своими коллегами", - сказала М.Захарова в четверг.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]