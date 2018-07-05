Лондон готов на любые варианты действий, в том числе совместные с союзниками, в случае причастности России к инциденту в Эймсбери - глава МВД

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в четверг заявил, что Лондон рассмотрит любые варианты действий, в том числе скоординированные с союзниками, в отношении России, если выяснится, что за отравлением пары в Эймсбери стоит Москва.
"Мы рассмотрим любые варианты", - сказал он в ответ на вопрос парламентария о том, планирует ли Лондон в случае, если расследование выявит прямую или косвенную причастность России к отравлению в Эймсбери, подготовить ответные скоординированные с союзниками меры в отношении РФ.
С.Джавид подчеркнул также, что на данный момент, по его мнению, важнее вопрос общественной безопасности, расследования и оказания помощи жертвам.
"Но я уверен, что когда появится больше информации, мы сможем говорить о дальнейших вариантах", - резюмировал министр.
30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.
Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за покушение на последних британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.
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