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Происшествия 05.07.2018 18:18

Лондон готов на любые варианты действий, в том числе совместные с союзниками, в случае причастности России к инциденту в Эймсбери - глава МВД

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в четверг заявил, что Лондон рассмотрит любые варианты действий, в том числе скоординированные с союзниками, в отношении России, если выяснится, что за отравлением пары в Эймсбери стоит Москва.

"Мы рассмотрим любые варианты", - сказал он в ответ на вопрос парламентария о том, планирует ли Лондон в случае, если расследование выявит прямую или косвенную причастность России к отравлению в Эймсбери, подготовить ответные скоординированные с союзниками меры в отношении РФ.

С.Джавид подчеркнул также, что на данный момент, по его мнению, важнее вопрос общественной безопасности, расследования и оказания помощи жертвам.

"Но я уверен, что когда появится больше информации, мы сможем говорить о дальнейших вариантах", - резюмировал министр.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за покушение на последних британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МВД, ОТРАВЛЕНИЕ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]