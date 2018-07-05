В Испании задержаны 129 членов армяно-грузинской криминальной группировки в ходе масштабной спецоперации, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте Интерпола.
По данным Интерпола, операция проводилась с 25 по 29 июня. Ей предшествовало расследование, длившееся в течение двух с половиной лет.
Спецоперация была проведена одновременно в нескольких городах Испании при тесном сотрудничестве грузинских и испанских правоохранительных органов, в ней также участвовали Интерпол и Европол.
С целью задержания подозреваемых обыски были проведены примерно в 70 домах, где полицейские обнаружили огнестрельное оружие, драгоценности и денежные средства. Группировкой руководили семь грузинских и армянских "воров в законе".
В пресс-релизе МВД Испании подчеркивается, что данная группировка причастна к таким преступлениям, как торговля наркотиками, незаконное владение оружием и факты вымогательства и коррупции.
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