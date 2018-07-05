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Происшествия 05.07.2018 17:35

В Испании задержали около 130 членов армяно-грузинской банды, включая "воров в законе"

В Испании задержаны 129 членов армяно-грузинской криминальной группировки в ходе масштабной спецоперации, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте Интерпола.

По данным Интерпола, операция проводилась с 25 по 29 июня. Ей предшествовало расследование, длившееся в течение двух с половиной лет.

Спецоперация была проведена одновременно в нескольких городах Испании при тесном сотрудничестве грузинских и испанских правоохранительных органов, в ней также участвовали Интерпол и Европол.

С целью задержания подозреваемых обыски были проведены примерно в 70 домах, где полицейские обнаружили огнестрельное оружие, драгоценности и денежные средства. Группировкой руководили семь грузинских и армянских "воров в законе".

В пресс-релизе МВД Испании подчеркивается, что данная группировка причастна к таким преступлениям, как торговля наркотиками, незаконное владение оружием и факты вымогательства и коррупции.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИСПАНИЯ, ОПГ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]