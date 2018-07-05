Международные резервы РФ с 22 по 29 июня сократились на $0,8 млрд

Международные резервы России на 29 июня составили $455,5 млрд, сообщил в четверг Банк России.

По состоянию на 22 июня международные резервы равнялись $456,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.