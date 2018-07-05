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Макроэкономика 05.07.2018 17:09

Меркель не исключает снижения пошлин на ввоз автомобилей из США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг заявила, что не исключает рассмотрения в ЕС снижения пошлин на импорт автомобилей из США.

"Я готова поддержать переговоры по снижению тарифов (на ввоз американских автомобилей - ИФ), но мы не можем делать это лишь в отношении США", - сказала А.Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй.

"Если мы нуждаемся в том, чтобы проводить переговоры по пошлинам, например, на автомобили, то нам нужна общая европейская позиция, и мы по-прежнему работаем над ее выработкой", - подчеркнула канцлер Германии.

В последние месяцы торговые отношения между США и ЕС обострились. 22 июня в ЕС начинали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

Эта мера стала ответом на решение Вашингтона ввести с 1 июня пошлины на импорт европейской стали и алюминия.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, МЕРКЕЛЬ, ПОШЛИНЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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