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Оборона 05.07.2018 17:30

В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана провели ночные боевые стрельбы

В ходе широкомасштабных учений Вооруженные силы Азербайджана провели этап с боевой стрельбой в ночное время, сообщает министерство обороны.

«На данном этапе войска, уничтожив все цели условного противника, успешно выполнили поставленные задачи. Мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, а также боевые самолеты и вертолеты, участвующие в учениях, проводимых в ночное время и в условиях ограниченной видимости, с точностью и профессионализмом выполнили боевые стрельбы», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщалось ранее, ВС Азербайджана 2-6 июля проводят учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.

К учениям привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений выполняются «задачи по ведению различных видов войсковых операций. В частности, отрабатывается нанесение условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и БПЛА, а также проведение широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.

На учениях, которые, по данным ведомства, проходят в сложных условиях сильно пересеченной местности, горного рельефа и насыщенной радиоэлектронной обстановки, отрабатываются тактические эпизоды по взаимодействию соединений и воинских частей, управлению войсками и огневыми средствами, а также предотвращению различных диверсионных действий условного противника.

В ходе учений на различных полигонах проводятся боевые стрельбы с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЧЕНИЯ, СТРЕЛЬБЫ, НОЧЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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