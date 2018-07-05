В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана провели ночные боевые стрельбы

В ходе широкомасштабных учений Вооруженные силы Азербайджана провели этап с боевой стрельбой в ночное время, сообщает министерство обороны.
«На данном этапе войска, уничтожив все цели условного противника, успешно выполнили поставленные задачи. Мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, а также боевые самолеты и вертолеты, участвующие в учениях, проводимых в ночное время и в условиях ограниченной видимости, с точностью и профессионализмом выполнили боевые стрельбы», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как сообщалось ранее, ВС Азербайджана 2-6 июля проводят учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.
К учениям привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
В ходе учений выполняются «задачи по ведению различных видов войсковых операций. В частности, отрабатывается нанесение условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и БПЛА, а также проведение широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.
На учениях, которые, по данным ведомства, проходят в сложных условиях сильно пересеченной местности, горного рельефа и насыщенной радиоэлектронной обстановки, отрабатываются тактические эпизоды по взаимодействию соединений и воинских частей, управлению войсками и огневыми средствами, а также предотвращению различных диверсионных действий условного противника.
В ходе учений на различных полигонах проводятся боевые стрельбы с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.
Б.Рустамбеков
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