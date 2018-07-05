Официальный представитель МИД РФ не располагает данными о сроках возможного визита лидера КНДР в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не располагает информацией относительно сроков возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.
"Вы знаете, у меня нет никакой информации. Я уточню", - сказала М.Захарова в четверг на брифинге, отвечая на вопрос о том, появились ли какие-то подробности в связи с планирующимся визитом северокорейского лидера в РФ.
Кроме того, она пообещала уточнить информацию относительно планов пребывания заведующего международным отделом Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ли Су Ёна в Москве.
"Я постараюсь оперативно эту информацию уточнить", - заявила официальный представитель МИД РФ, отвечая на вопрос журналиста японской телекомпании "ТВ-Асахи", который поинтересовался о том, какие встречи планируются у Лу Су Ёна в Москве, куда, по данным журналиста, он прибыл во вторник.
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