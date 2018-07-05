Федеральное казначейство планирует провести в октябре тестовые сделки валютный своп на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), сообщил журналистам заместитель главы Казначейства Станислав Прокофьев.
"Мы завершаем тестирование совместно с биржей наших программных продуктов, мы надеемся, что пробные операции мы запустим в октябре, после этого будет решен вопрос о масштабировании, и в дальнейшем мы надеемся, что инструмент будет востребован и регулярно использоваться", - сказал С.Прокофьев.
Кроме того, Казначейство планирует запустить размещение средств на банковских депозитах с привлечением центрального контрагента.
В свою очередь, глава Казначейства Роман Артюхин отметил, что операции по размещению временно свободных средств бюджета на банковских депозитах проводятся с 2012 года. За это время было проведено 519 аукционов, доходы от них для федерального бюджета составили 244,5 млрд рублей.
Говоря о ликвидности, имеющейся в распоряжении Казначейства, он отметил, что на счетах юрлиц объем ликвидности в Казначействе составляет в настоящее время порядка 550 млрд рублей. Остатки средств на счетах федерального бюджета составляют на сегодня 4,3 трлн рублей, из них бюджетные средств составляют 2,6 трлн рублей, внебюджетные - 1,7 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что в конце 2017 года правительство одобрило подготовленные Минфином правила покупки и продажи иностранной валюты Федеральным казначейством, позволяющие ему самостоятельно проводить эти операции на бирже без привлечения ЦБ РФ.
Согласно правилам, для привлечения рублевых средств Казначейство будет использовать иностранную валюту, имеющуюся в наличии, в том числе полученную при размещении временно свободных средств единого счета федерального бюджета по заключенным сделкам с иностранной валютой.
Правила предусматривают возможность проведения Казначейством операций "валютный своп".
Банк России будет направлять в Казначейство свои предложения о периоде проведения размещения средств, об объеме используемых средств бюджета, о сроке размещения средств и о процентной ставке или порядке ее расчета.
Казначейство на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета, о состоянии единого счета и конъюнктуре финансовых рынков и в соответствии с предложениями ЦБ РФ определяет вид сделок с иностранной валютой (купля-продажа, размещение или привлечение средств), дату или плановый период совершения сделок, максимальный объем средств бюджета, используемый для этих сделок, предельные параметры сделок, минимальный размер одной сделки, условия ее заключения и исполнения. Также Казначейство определяет срок действия договора, являющегося производным финансовым инструментом, предметом которого является иностранная валюта.
Информацию об этом Казначейство будет размещать на своем сайте до заключения сделок.
Покупать и продавать валюту Казначейство будет таким образом, чтобы максимальный объем средств бюджета, определенный для этих сделок, был равномерно использован в течение планового периода и в течение одного рабочего дня.
Сделки с валютой Казначейство сможет проводить через биржу в соответствии с правилами биржи и центрального контрагента. Расчеты по сделкам будут проводиться по правилам клиринговой организации путем проведения расчетов по каждой сделке или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств и другими способами, предусмотренными правилами клиринга.
Перечисление средств в связи с проведением расчетов по сделкам с иностранной валютой осуществляется с использованием счетов, открытых Казначейству в ЦБ РФ и в Национальном клиринговом центре (НКЦ).
Информацию об объеме средств федерального бюджета, использованном для сделок с иностранной валютой, Казначейство будет размещать не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения сделок, на своем сайте.
Минфин с начала февраля 2017 года начал проводить операции по покупке валюты на внутреннем рынке. Валюту в интересах Минфина приобретает ЦБ, она зачисляется на счета Федерального казначейства. Объем операций зависит от суммы дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в конкретный месяц.
Операции для пополнения валютного счета для исполнения валютных обязательств бюджета пока проводятся Казначейством через ЦБ, при этом, если Банк России не "зеркалит" эти операции, они нейтральны для рынка.
В марте Р.Артюхин, говоря о планах Казначейства начать самостоятельно выходить на валютный рынок, сказал: "Эта задача стоит, но она не является стратегически ключевой. Почему? Потому что технологически у нас и так ЦБ, к примеру, в части нефтегазовых доходов, если закупает государство, эти операции обосабливает от собственных операций. В этом смысле независимость ЦБ и присутствие государства как такового на бирже обеспечены. Мы можем создать у себя эту инфраструктуру, но там возникают сложности с законодательством об инсайде. А у коллег это все делается "под ключ", нас вполне удовлетворяет нынешнее состояние. В то же время мы понимаем: если ЦБ будет ставить вопрос о том, чтобы эти функции осуществлялись Казначейством, мы с удовольствием будем это делать. Но на рынок это не повлияет".
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