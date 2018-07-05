В МИД РФ выражают обеспокоенность увеличением военного бюджета НАТО

Увеличение военного бюджета НАТО, сопровождаемое укреплением восточного фронта, вызывает обеспокоенность в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, видели мы и такие сообщения на этот счет. Могу сказать, что это не единичные действия США, не только политика в отношении Великобритании, это политика США во многих направлениях",- заявила М.Захарова на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать требования США к Великобритании увеличить расходы на оборону.

М.Захарова назвала подобную политику "политикой выколачивания из союзников по НАТО средств на увеличение военных расходов".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобная тенденция вызывает обеспокоенность российской стороны. "В частности, не может не беспокоить увеличение военного бюджета НАТО, оно сопровождается укреплением восточного фронта, несмотря на то, что очевидно другие проблемы (есть) у альянса".

"Также все это сопровождается повышением концентрации соответствующих сил и средств стран-членов НАТО на рубежах именно нашей страны", - добавила М.Захарова, отметив, что альянс защищается "от надуманных угроз".

"Очевидно, что военная активность альянса направлена на то, чтобы создать плацдарм для силового давления на нашу страну", - отметила представитель МИД РФ.