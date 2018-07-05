В МИД РФ выражают обеспокоенность увеличением военного бюджета НАТО

Увеличение военного бюджета НАТО, сопровождаемое укреплением восточного фронта, вызывает обеспокоенность в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да, видели мы и такие сообщения на этот счет. Могу сказать, что это не единичные действия США, не только политика в отношении Великобритании, это политика США во многих направлениях",- заявила М.Захарова на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать требования США к Великобритании увеличить расходы на оборону.
М.Захарова назвала подобную политику "политикой выколачивания из союзников по НАТО средств на увеличение военных расходов".
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобная тенденция вызывает обеспокоенность российской стороны. "В частности, не может не беспокоить увеличение военного бюджета НАТО, оно сопровождается укреплением восточного фронта, несмотря на то, что очевидно другие проблемы (есть) у альянса".
"Также все это сопровождается повышением концентрации соответствующих сил и средств стран-членов НАТО на рубежах именно нашей страны", - добавила М.Захарова, отметив, что альянс защищается "от надуманных угроз".
"Очевидно, что военная активность альянса направлена на то, чтобы создать плацдарм для силового давления на нашу страну", - отметила представитель МИД РФ.
Нефть перешла к снижению из-за данных о запасах в США, Brent опустилась до $77,5 за баррель
Американский фондовый рынок проводит сессию в "зеленой зоне"
Баку и Хельсинки обсуждают увеличение взаимных инвестиций и объема торговых операций
Бакметрополитен подготовит концепцию оснащения генераторами станций метро
Лондон готов на любые варианты действий, в том числе совместные с союзниками, в случае причастности России к инциденту в Эймсбери - глава МВД
Президент Алиев наградил Синявскую орденом "Шяряф" за вклад в российско-азербайджанские культурные связи
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Меркель и Орбан, говоря о миграционной проблеме, разошлись в определении понятия "человечность"
Разливший в аэропорту в Тбилиси опасную жидкость россиянин назвал месть своим мотивом, ему предъявлены обвинения - прокурор
Официальный представитель МИД РФ не располагает данными о сроках возможного визита лидера КНДР в Россию
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Сеть оператора Nar обслуживает абонентов на полной мощности
Компания Bakcell обеспечила надёжную и стабильную работу услуг мобильной связи по всей стране
Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений