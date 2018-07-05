Президент Азербайджана утвердил соглашение с Индией об отмене визового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил азербайджано-индийское межправительственное соглашение по устранению виз для лиц, обладающих дипломатическими, официальными и служебными паспортами.

Документ подписали 4 апреля 2018 года в Баку главы МИД Азербайджана и Индии Эльмар Мамедъяров и Сушма Сварадж.

Н.Аббасова