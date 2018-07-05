Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Тамары Синявской орденом "Шяряф" ("Честь").
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Т.Синявская награждена орденом за "эффективную деятельность в укреплении российско-азербайджанских культурных связей", отмечается в тексте распоряжения.
Н.Аббасова
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