Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Тамары Синявской орденом "Шяряф" ("Честь").

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Т.Синявская награждена орденом за "эффективную деятельность в укреплении российско-азербайджанских культурных связей", отмечается в тексте распоряжения.

Н.Аббасова