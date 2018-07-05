Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0269 GBR   2.248 TRY   0.363

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.46 Brent   78.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 39° Завтра 23° 33° 7 Июл 22° 29° 8 Июл 22° 31°

Культура 05.07.2018 18:17

Президент Алиев наградил Синявскую орденом "Шяряф" за вклад в российско-азербайджанские культурные связи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Тамары Синявской орденом "Шяряф" ("Честь").

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Т.Синявская награждена орденом за "эффективную деятельность в укреплении российско-азербайджанских культурных связей", отмечается в тексте распоряжения.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕВИЦА, ОРДЕН


Похожие новости


Певице Наташе Королевой запрещен въезд на Украину Внесение Баку Любови Казарновской в «черный список» нежелательных лиц обосновано – посол Азербайджана в РФ Умерла певица Жанна Фриске Люблю азербайджанские кутабы с зеленью – певица Валерия

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]