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Дальнее зарубежье 05.07.2018 19:37

Меркель и Орбан, говоря о миграционной проблеме, разошлись в определении понятия "человечность"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее венгерский коллега Виктор Орбан, обсуждая миграционный кризис, высказали разные точки зрения относительно понятия "человечность".

"Мы никогда не должны забывать: речь идет о людях (иммигрантах - ИФ), о людях, кто приехал к нам, и это касается основной европейской идеи - человечности", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи с В.Орбаном в Берлине.

Она уточнила, что если Европа хочет сохранить свою "душу", ей нельзя абстрагироваться от страданий мигрантов.

А.Меркель также сказала, что Венгрия, несмотря на действие Дублинского соглашения по приему беженцев, не считает себя ответственной за нелегалов.

Однако В.Орбан заявил, что Европа должна совершенно иным образом продемонстрировать "человечность" в отношении миграционной проблемы.

"Мы должны быть человечными, не создавая при этом фактор притяжения (нелегалов в Европу - ИФ), и единственный известный нам способ поступить, так это закрыть границы, помочь странам (откуда идет миграция - ИФ) и не допускать к себе людей, которые приносят неприятности", - отметил премьер Венгрии.

Он также выразил несогласие с заявлениями германской стороны, что Будапешт якобы не проявляет солидарности с другими странами в решении миграционной проблемы.

В то же время А.Меркель назвала встречу с В.Орбаном продуктивной.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЕНГРИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, ПОДХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]