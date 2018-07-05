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Оборона 05.07.2018 18:37

Министр обороны принял участие в открытии новой военной инфраструктуры на передовой

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новой инфраструктуры, построенной на передней линии фронта.

"Ознакомившись с условиями, созданными в новом здании штаба, солдатской казарме и столовой, З.Гасанов дал соответствующие указания в связи с улучшением социально-бытовых условий военнослужащих", - подчеркивается в сообщении Минобороны.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБОРОНА, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]