Министр обороны принял участие в открытии новой военной инфраструктуры на передовой

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новой инфраструктуры, построенной на передней линии фронта.

"Ознакомившись с условиями, созданными в новом здании штаба, солдатской казарме и столовой, З.Гасанов дал соответствующие указания в связи с улучшением социально-бытовых условий военнослужащих", - подчеркивается в сообщении Минобороны.

Ф.Исазаде