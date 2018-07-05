ОАЭ намерены запустить первый блок ядерной электростанции на рубеже 2019-2020гг

Объединенные Арабские Эмираты объявили, что первый из четырех строящихся в стране ядерных энергоблоков будет запущен в эксплуатацию в конце 2019 - начале 2020 года, сообщила арабская служба Sky News со ссылкой на заявление Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), распространенное государственным информационным агентством.

По данным ENEC, весь проект строительства первой атомной электростанции Barakah на западе страны реализован уже 89%, при этом сооружение второго энергоблока выполнено на 93%, третьего - на 83%, четвертого - на 72%.

Атомная электростанция после полного ввода в эксплуатацию обеспечит производство 24% всей необходимой стране электроэнергии.

В апреле 2008 года правительство ОАЭ объявило о своей заинтересованности в использовании ядерной энергии в качестве дополнительного источника для удовлетворения растущих потребностей страны в электроэнергии.

В декабре 2009 года южнокорейский консорциум, возглавляемый корпорацией Korea Electric Power, был назван победителем международного тендера по выбору подрядчика для создания четырех энергоблоков в ОАЭ.

Стоимость контракта составляет $40 млрд. Строительство четырёх реакторов мощностью 1400 МВт каждый началось в июле 2012 года. АЭС строится по американскому проекту, аналогичному проекту крупнейшей АЭС США - Паоло-Верде, но в его доработанном варианте с учетом современных требований по защищенности и безопасности. Он также адаптирован к местным условиям, для которых характерны песчаные бури, высокая температура воздуха и воды в Персидском заливе.