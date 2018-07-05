Баку и Хельсинки обсуждают увеличение взаимных инвестиций и объема торговых операций

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр внешней торговли и развития Финляндии Анн-Мари Виролайнен обсудили вопросы расширения торгово-экономических связей.
"Ш.Мустафаев на встрече в четверг с Баку отметил, что азербайджано-финский товарооборот в 2017 году составил $19,2 млн, в январе-мае 2018 года – вырос в 3,5 раза. В Азербайджане в настоящее время действуют 13 финских компаний", - отмечается в сообщении Минэкономики Азербайджана.
Министры обсудили расширение бизнес-связей, увеличения взаимных инвестиций и объектов торговли. "Кроме этого, были обсуждены возможности участие финских компаний в реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане, деятельности в промышленных парках, сотрудничества в сферах энергетики, экологии", - подчеркивает ведомство.
Ф.Исазаде
В МИД РФ выражают обеспокоенность увеличением военного бюджета НАТО
Министр обороны принял участие в открытии новой военной инфраструктуры на передовой
Британский премьер обещает тщательное расследование инцидента в Эймсбери, благодарит Меркель за поддержку
Бакметрополитен подготовит концепцию оснащения генераторами станций метро
Лондон готов на любые варианты действий, в том числе совместные с союзниками, в случае причастности России к инциденту в Эймсбери - глава МВД
Президент Алиев наградил Синявскую орденом "Шяряф" за вклад в российско-азербайджанские культурные связи
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Меркель и Орбан, говоря о миграционной проблеме, разошлись в определении понятия "человечность"
Разливший в аэропорту в Тбилиси опасную жидкость россиянин назвал месть своим мотивом, ему предъявлены обвинения - прокурор
Официальный представитель МИД РФ не располагает данными о сроках возможного визита лидера КНДР в Россию
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Сеть оператора Nar обслуживает абонентов на полной мощности
Компания Bakcell обеспечила надёжную и стабильную работу услуг мобильной связи по всей стране
Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений