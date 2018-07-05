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Бизнес и законодательство 05.07.2018 19:00

Баку и Хельсинки обсуждают увеличение взаимных инвестиций и объема торговых операций

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр внешней торговли и развития Финляндии Анн-Мари Виролайнен обсудили вопросы расширения торгово-экономических связей.

"Ш.Мустафаев на встрече в четверг с Баку отметил, что азербайджано-финский товарооборот в 2017 году составил $19,2 млн, в январе-мае 2018 года – вырос в 3,5 раза. В Азербайджане в настоящее время действуют 13 финских компаний", - отмечается в сообщении Минэкономики Азербайджана.

Министры обсудили расширение бизнес-связей, увеличения взаимных инвестиций и объектов торговли. "Кроме этого, были обсуждены возможности участие финских компаний в реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане, деятельности в промышленных парках, сотрудничества в сферах энергетики, экологии", - подчеркивает ведомство.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ЭКОНОМИКА, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]