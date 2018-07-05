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Регион 05.07.2018 19:23

Разливший в аэропорту в Тбилиси опасную жидкость россиянин назвал месть своим мотивом, ему предъявлены обвинения - прокурор

Гражданин РФ, задержанный грузинскими правоохранительными органами в связи с отравлением на территории Тбилисского международного аэропорта нескольких человек, признался, что сделал это, чтобы отомстить знакомому, ему предъявлены обвинения, заявила в четверг журналистам прокурор Майя Силагадзе.

"Его целью было навредить одному из своих давних знакомых. Когда женщина вошла в офис, то обнаружила, что была разлита определенная жидкость", - сказала она, отметив, что несколько сотрудников аэропорта пострадали, так как имели контакт с этим веществом.

"Назначена медицинская судебная экспертиза и будет оценена степень нанесенного здоровью сотрудников аэропорта вреда. Большую часть пострадавших уже выписали из больницы. Их жизням опасность не угрожает", - заявила прокурор.

По ее словам, задержанному предъявлено обвинение в попытке нанесения тяжкого вреда здоровью такими средствами, которые несут угрозу жизни и здоровью других людей.

"Мы требуем назначения предварительного заключения в виде меры пресечения", - сказала М.Силагадзе.

При этом она не уточнила о каком конкретно отравляющем веществе идет речь.

Накануне сообщалось, что семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси попали в больницу с симптомами отравления после разлива опасной жидкости гражданином России. Служба госбезопасности Грузии заявила, что задержан россиянин Дмитрий Б.

Между тем СМИ сообщили, что инцидент произошел в помещении касс российской авиакомпании "Аэрофлот" 2 июля, четверо технических сотрудников которого в тот же день были госпитализированы, а 4 июля были госпитализированы еще трое технических работников.

Расследование данного инцидента ведет департамент контрразведки Службы госбезопасности Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯНИН, ПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]