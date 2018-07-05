Трамп призвал Конгресс исправить миграционное законодательство США

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять новые законы, касающиеся миграционного законодательства.
"Конгресс должен принять правильные, быстрые и разумные законы об иммиграции. Правоохранительные органы проделывают на границе великолепную работу, но законы, с которыми они вынуждены работать, безумны", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в "Твиттере" в четверг.
"Когда люди, с детьми или без детей, въезжают в нашу страну (США - ИФ) им нужно уехать без того, чтобы приходилось проводить долгий и дорогой судебный процесс", - отметил президент.
"Скажите людям "На выход!", и они должны уйти, как если бы они стояли на лужайке перед вашим домом. Наем тысяч судей не работает, - это единственная страна (США - ИФ), которая так делает!" - отметил Д.Трамп.
Американский лидер подчеркнул: "Конгресс, исправьте наше безумное миграционное законодательство".
Политика "нулевой терпимости" администрации Д.Трампа в отношении нелегальных мигрантов остро критикуется как в США, так и за пределами страны.
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