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Дальнее зарубежье 05.07.2018 20:54

Берлин, Вена и Рим намерены на следующей неделе провести переговоры по борьбе с перемещением нелегалов через Средиземное море - СМИ

Главы МВД ФРГ, Австрии и Италии на следующей неделе проведут встречу в Инсбруке, темой которой станут меры по противодействию перевозке нелегальных иммигрантов через Средиземное море в Европу, сообщает в четверг германская газета "Бильд".

О планах этих консультаций объявил канцлер Австрии Себастьян Курц после переговоров с главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером, вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе и австрийским министром внутренних дел Гербертом Киклем.

В свою очередь Х.Зеехофер заявил, что ФРГ, Австрия и Италия придерживаются общей цели - "закрыть" южный средиземноморский путь переправки нелегалов в Европу.

За последние несколько недель в Европе серьезно обострилась ситуация с нелегальными иммигрантами, которые пытаются через Средиземное море добраться до европейских берегов, и вызвала серьезные разногласия между главами европейских государств.

На прошлой неделе страны ЕС приняли решение об ограничении числа мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы. В этих целях и для контроля над потоком нелегалов будут созданы специальные центры по приему беженцев. На саммите ЕС стороны также договорились о наращивании финансирования инициатив Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится попасть через их территорию в европейские страны.

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Тэги: ФРГ, АВСТРИЯ, ИТАЛИЯ, МИГРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]