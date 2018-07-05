Берлин, Вена и Рим намерены на следующей неделе провести переговоры по борьбе с перемещением нелегалов через Средиземное море - СМИ

Главы МВД ФРГ, Австрии и Италии на следующей неделе проведут встречу в Инсбруке, темой которой станут меры по противодействию перевозке нелегальных иммигрантов через Средиземное море в Европу, сообщает в четверг германская газета "Бильд".
О планах этих консультаций объявил канцлер Австрии Себастьян Курц после переговоров с главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером, вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе и австрийским министром внутренних дел Гербертом Киклем.
В свою очередь Х.Зеехофер заявил, что ФРГ, Австрия и Италия придерживаются общей цели - "закрыть" южный средиземноморский путь переправки нелегалов в Европу.
За последние несколько недель в Европе серьезно обострилась ситуация с нелегальными иммигрантами, которые пытаются через Средиземное море добраться до европейских берегов, и вызвала серьезные разногласия между главами европейских государств.
На прошлой неделе страны ЕС приняли решение об ограничении числа мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы. В этих целях и для контроля над потоком нелегалов будут созданы специальные центры по приему беженцев. На саммите ЕС стороны также договорились о наращивании финансирования инициатив Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится попасть через их территорию в европейские страны.
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