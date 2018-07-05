Нефть перешла к снижению из-за данных о запасах в США, Brent опустилась до $77,5 за баррель

Цены на нефть в четверг перешли к снижению из-за неожиданных данных о росте ее товарных запасов в США.

Сентябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 подешевел на $0,74 (0,95%) - до $77,5 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,04 (1,36%) - до $73,1 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 июня, увеличились на 1,25 млн баррелей, до 417,9 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 4,5 млн баррелей.

Во вторник Американский институт нефти (API) посчитал, что резервы нефти в Штатах по итогам минувшей недели упали сразу на 4,51 млн баррелей.

Между тем запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 2,11 млн баррелей. Таким образом, основной вклад в прирост запасов нефти внесли хранилища на побережье Мексиканского залива.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели упали на 1,51 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 134 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали снижение запасов бензина на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов - на 250 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась, составив 10,9 млн баррелей в сутки (б/с). Импорт нефти увеличился на 699 тыс. б/с, до 9,055 млн б/с, при этом закупки нефти в Канаде достигли рекорда для еженедельных данных.

Экспорт нефти из США, неделей ранее достигший отметки 3 млн б/с, сократился на 664 тыс. б/с.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал ОПЕК, обвинив картель в искусственном завышении цен на нефть, что приводит к подорожанию бензина в Штатах.

При этом многие эксперты указывают на то, что во многом именно действия Д.Трампа, решившего выйти из ядерного соглашения с Ираном и ввести санкции против страны, вызвали опасения по поводу предложения нефти и привели к росту цен.

В ответ на заявления представитель министерства нефти Ирана Хоссейн Каземпур Ардебили сказал, что Д.Трампу стоит перестать публиковать такие сообщения, поскольку именно из-за них нефть подорожала примерно на $10 за баррель.

Кроме того, Тегеран в очередной раз намекнул, что перекроет поставки нефти через Ормузский пролив, если США добьются прекращения экспорта иранской нефти.

Также поддерживает цены на высоком уровне ситуация в Ливии, где из-за конфликта между двумя правительствами страны добыча нефти упала на 850 тыс. баррелей в сутки.