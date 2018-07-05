Алиев утвердил контракты SOCAR и Equinor на разработку в азербайджанском секторе Каспия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил два контакта на разработку площадей в азербайджанском секторе Каспия, подписанных между компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и норвежской Equinor.

Соглашения были подписаны в Баку 31 мая 2018 года.

В частности, SOCAR и Equinor подписали контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара.

Кроме того, с Equinor подписан Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах.

Для реализации проектов SOCAR и Equinor создадут операционную на паритетных долях (50% на 50%).

Согласно Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах, компания Equinor в течение 12 месяцев пробурит одну разведочную скважину для оценки запасов на контрактной площади. Если результаты бурения подтвердят коммерческую целесообразность проекта, то работы будут продолжены. В противном случае, Equinor имеет право выйти из контракта.

При выходе Equinor из проекта, пробуренная скважина остается в распоряжении SOCAR.

Месторождение Карабах, извлекаемые запасы которого оцениваются 16 млн тонн нефти и 28 млрд кубометров газа, расположено в 130 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Летом 1996 года компании, планировавшие участвовать в разработке участка, подписали контракт с SOCAR и сформировали консорциум Caspian International Petroleum Company - CIPCO. В него вошли российско-итальянская LUKAgip, американская Pennzoil, купленная позже британской Royal Dutch Shell, российский Лукойл, итальянская Agip и сам ГНКАР.

Однако, 23 февраля 1999 года контракт был аннулирован ввиду отказа иностранных акционеров от его дальнейшей реализации, посчитавших выявленные на месторождении запасы коммерчески не привлекательными при тогдашних ценах на нефть в $10-12 за баррель. В разведочные работы иностранные акционеры вложили до $130 млн.

По планам SOCAR, добыча на Карабахе может начаться в 2021 году.

Месторождение Ашрафи с запасами в 13 млрд кубометров газа и 17 млн тонн конденсата было открыто в 1999 году. Расположено в 100 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения меняется от 250 до 450 метров.

В 1997 году SOCAR подписала контракт на разработку блока структур Ашрафи- Дан-Улдузу с BР (30%), Unocal (25,5%), Itochu (20%) и Delta HESS (4,5%). Доля SOCAR в этом проекте составляла 20%.

В рамках разведочных работ на Ашрафи были выявлены небольшие запасы углеводородов порядка 20-40 млн тонн. Контракт потерял свою юридическую силу 7 марта 2000 года.

А.Азизов