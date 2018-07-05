Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в РФ, отметил позитивные тенденции

Макроэкономическая ситуация в стране по итогам пяти месяцев 2018 года стабильная, по ключевым показателям есть позитивные тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин
"Прежде чем перейдем к обсуждению, отмечу, что по итогам пяти месяцев текущего года макроэкономическая ситуация в стране в целом стабильная. По ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции", - сказал В.Путин на совещании по экономическим вопросам.
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