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Макроэкономика 06.07.2018 10:14

Азиатские фондовые индексы преимущественно растут в пятницу

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу, поскольку ожидаемое вступление в силу пошлин на импорт китайских товаров в США уже отражено в текущих котировках.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,34%, более широкий Topix - на 1,13%.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,64%, китайский Shanghai Composite - на 0,67%, южнокорейский KOSPI - на 0,81%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,92%.

Тем временем сингапурский индекс FTSE Straits падает на 2,25% на новости, что власти Сингапура повысили гербовый сбор на покупку недвижимости, чтобы замедлить темпы роста цен на жилье.

Ставка гербового сбора для граждан, покупающих жилье впервые, была оставлена на нулевом уровне, для лиц с видом на жительство - на уровне 5%. Тем временем для всех остальных категорий размер сбора был повышен на 5 процентных пунктов, для юридических лиц - на 10 п.п.

В пятницу США готовятся официально ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год, а ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд.

Китай пообещал принять ответные меры, но пока воздерживается от каких-либо действий.

На ожиданиях нового витка торгового конфликта китайские акции могут продемонстрировать снижение по итогам четвертой недели подряд, и некоторые инвесторы видят в этом возможность для выгодных сделок.

Акции крупнейшего сотового оператора в мире China Mobile дорожают на 0,5%. Они дешевели несколько сессий подряд после того, как администрация президента США Дональда Трампа рекомендовала Федеральной комиссии по связи отклонить заявку китайского оператора на получение лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг в США.

Цена бумаг китайского банка China Construction Bank повышается на 0,3%, тогда как акции Bank of China дешевеют на 0,8%.

Котировки бумаг страховщика AIA Group опускаются на 0,2%.

Капитализация Samsung Electronics падает на 2,5% после того, как корейский электронный гигант дал худший, чем ожидалось, прогноз финпоказателей на второй квартал.

Samsung ожидает увеличения операционной прибыли на 5% в годовом выражении, до 14,8 трлн вон ($13,2 млрд) и снижения выручки с 61 до 58 трлн вон.

Японские автопроизводители Toyota и Honda увеличили свою рыночную стоимость на 1,3%.

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Тэги: АЗИЯ, АКЦИИ, ТОРГИ


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