Рынок акций США вырос в четверг

Американские фондовые индексы в четверг продемонстрировали уверенный подъем после выходного 4 июля в связи с государственным праздником. Инвесторов вдохновили данные о деловой активности в сфере услуг и протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, участники рынка рассчитывали, что будет найдено решение для автопрома, позволяющее избежать новых пошлин.

Число рабочих мест в США увеличилось в июне на 177 тыс., свидетельствуют данные отраслевой организации ADP. Прирост за май был пересмотрен со 178 тыс. до 189 тыс. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 190 тыс. с ранее объявленного майского уровня.

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15:30 мск. Согласно средним прогнозам аналитиков, опрошенных FactSet, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 195 тыс., а безработица осталась на уровне 3,8%.

Между тем, по данным Минтруда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 3 тыс. и составило максимальные с середины апреля 231 тыс. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен с 227 на 228 тыс.

Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 2 тыс. с ранее объявленного уровня, до 225 тыс.

Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing неожиданно вырос в июне до максимума с февраля - 59,1 пункта против 58,6 пункта в мае. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения до 58,3 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг.

В пятницу вступают в силу пошлины на импорт в США китайских товаров на сумму $34 млрд в год, а ранее американский президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры.

Вместе с тем, по данным немецкой газеты Handelsblatt, США могут отказаться от новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран Евросоюза, если ЕС снизит уже существующие ввозные пошлины на продукцию американского автопрома до нуля. Перспективы так называемого "нулевого решения" поддерживают рост автопроизводителей в Европе и США.

Котировки акций Fiat Chrysler Automobiles NV подскочили на 6% на торгах в Нью-Йорке, Ford Motor Co. - на 0,6%, General Motors Co. - на 1,3%.

Рыночная стоимость Boeing Co. увеличилась на 0,1% после объявления о стратегическом партнерстве и ожидаемом создании СП с бразильской Embraer. ADR Embraer в Нью-Йорке подешевели на 10,3%, на торгах в Бразилии цена ее акций рухнула на 14,3% из-за сомнений инвесторов в том, что сделка является выгодной для нее.

Курс ценных бумаг чипмейкера Micron Technology Inc. поднялся на 2,6%. Компания объявила, что судебный запрет на продажу ее продукции в Китае затрагивает лишь 1% годовой выручки. Компания также подтвердила прогнозный диапазон выручки на текущий (четвертый) финквартал - от $8 млрд до $8,4 млрд. Тем не менее Micron сообщила, что намерена оспаривать решение китайского суда.

Акции греческой Aegean Marine Petroleum Network Inc., специализирующейся на реализации и перевозках топлива для морских судов, подорожали на торгах в Нью-Йорке более чем втрое (на 222,22%). Aegean достигла соглашения о рефинансировании долговых обязательств на сумму $1 млрд и потенциальном стратегическом партнерстве с Mercuria Energy Group.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 5 июля поднялся на 181,92 пункта (0,75%) - до 24356,74 пункта.

Standard & Poors 500 вырос на 23,39 пункта (0,86%) - до 2736,39 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 83,75 пункта (1,12%) и составил 7586,43 пункта.