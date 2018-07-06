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ТЭК 06.07.2018 10:15

Цены на нефть движутся в разных направлениях, Brent подешевела до $77,28

Нефть эталонных марок в пятницу демонстрирует слабые и разнонаправленные изменения после падения накануне из-за данных об увеличении коммерческих запасов в США.

Снижение подстегнули сообщения The Wall Street Journal об усиливающихся сомнениях в том, что IPO Saudi Aramco когда-либо состоится.

Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 6 июля снизилась на $0,11 (0,14%) - до $77,28 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подорожала на $0,09 (0,12%) - до $73,03 за баррель.

В четверг стоимость Brent упала на $0,85 (1,1%), до $77,39 за баррель, тогда как WTI подешевела на $1,20 (1,6%), до $72,94 за баррель, минимума за неделю.

Инвесторы и аналитики соблюдают осторожность, поскольку в пятницу вступают в силу взаимные импортные пошлины США и Китая, отмечает экономист Overseas-Chinese Bank Барнабас Ган.

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]