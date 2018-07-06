Цены на нефть движутся в разных направлениях, Brent подешевела до $77,28

Нефть эталонных марок в пятницу демонстрирует слабые и разнонаправленные изменения после падения накануне из-за данных об увеличении коммерческих запасов в США.
Снижение подстегнули сообщения The Wall Street Journal об усиливающихся сомнениях в том, что IPO Saudi Aramco когда-либо состоится.
Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 6 июля снизилась на $0,11 (0,14%) - до $77,28 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подорожала на $0,09 (0,12%) - до $73,03 за баррель.
В четверг стоимость Brent упала на $0,85 (1,1%), до $77,39 за баррель, тогда как WTI подешевела на $1,20 (1,6%), до $72,94 за баррель, минимума за неделю.
Инвесторы и аналитики соблюдают осторожность, поскольку в пятницу вступают в силу взаимные импортные пошлины США и Китая, отмечает экономист Overseas-Chinese Bank Барнабас Ган.
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