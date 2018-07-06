Путин уверен в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Астаной и Москвой - пресс-служба президента Казахстана

В адрес президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продолжают поступать телеграммы поздравления глав государств и правительств по случаю 20-летия Астаны и дня рождения, сообщила пресс-служба президента.

В своей поздравительной телеграмме президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между Астаной и Москвой, а также расширении продуктивного взаимодействия Казахстана и России в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ и других международных структур.

"Своей деятельностью на посту главы государства вы снискали заслуженное уважение граждан Казахстана, а также высокий международный авторитет. Сформулированные вами идеи евразийской интеграции последовательно воплощаются в жизнь, способствуя социально-экономическому развитию наших стран, обеспечению стабильности и безопасности на континенте. Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов", - говорится в телеграмме.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей телеграмме поздравления особо отмечает личный вклад президента Казахстана в укрепление отношений дружбы, добрососедства и союзничества, связывающих два государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране высоко ценят личный вклад Н.Назарбаева в укрепление белорусско-казахстанских отношений, имеющих стратегический характер.

"Ваша созидательная и многогранная деятельность сделала Казахстан сильным и независимым, а конструктивная и дальновидная внешняя политика получила широкое признание на международной арене. Убежден, что углубление двустороннего партнерства будет и далее служить интересам наших дружественных народов, развитию общего евразийского дома", - говорится в телеграмме.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем письме пожелал главе государства новых успехов во всех начинаниях и устремлениях во благо народа Казахстана.

Президент Армении Армен Саркисян в своей телеграмме отметил, что сложившееся конструктивное взаимодействие между двумя странами позволит существенно обогатить повестку армяно-казахстанского межгосударственного сотрудничества.

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Н.Назарбаева с днем рождения, отметив его вклад в создание и становление Евразийского экономического союза.

Король Испании Филипп VI направил телеграмму поздравления по случаю 20-летнего юбилея Астаны и дня рождения главы государства.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что дружественные отношения между Казахстаном и Польшей являются подтверждением плодотворного двустороннего сотрудничества.

Президент Сербии Александр Вучич поздравил всех казахстанцев с 20-летием Астаны и пожелал успехов главе государства на его ответственном посту.

Президент Болгарии Румен Радев выразил удовлетворение развитием межгосударственного диалога как на двусторонней основе, так и в рамках отношений между Европейским союзом и Казахстаном.

В своем поздравлении президент Грузии Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что за сравнительно недолгий срок со дня обретения независимости Казахстан под руководством Нурсултана Назарбаева выстроил крепкое, развитое, пользующееся высоким международным авторитетом и доверием государство.

В Казахстане 6 июля отмечается День Астаны. Н.Назарбаеву в этот день исполнилось 78 лет.

Этот день является в Казахстане нерабочим.

Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 гг город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - "столица").

В ноябре 2016 года казахстанские депутаты предложили переименовать столицу в честь президента. Предлагались названия Нурсултан или Назарбаев, однако глава государства выступил против этого.