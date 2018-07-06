Госсекретарь США Помпео прибыл в Пхеньян для обсуждения конкретных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу прибыл в столицу Северной Кореи, где намерен продолжить консультации с руководством КНДР по вопросам реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

"Жду продолжения работы над окончательной и полностью проверяемой денуклеаризацией КНДР, на которую согласился председатель Ким (Ким Чен Ын - ИФ)", - написал М.Помпео в своем твиттере по пути в Пхеньян.

Во время краткой остановки в Токио ранее в пятницу госсекретарь заявил журналистам: "В ходе поездки я намерен уточнить некоторые детали обязательств и продолжить претворение в жизнь того, что оба лидера обещали друг другу и всему миру".

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, лидеры двух стран подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако в соглашении, подписанном Д.Трампом и Ким Чен Ыном, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают СМИ, перед М.Помпео стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.

Подобный план предполагает, что Пхеньян задекларирует весь имеющийся в его распоряжении ядерный арсенал, а также структуры, занимающиеся разработками ядерного оружия и связанные с обогащением урана. Также стороны должны согласовать дедлайны по уничтожению ядерных запасов и проведению соответствующих проверок.

В Вашингтоне рассчитывают, что весь процесс денуклеаризации займет менее года.

Во второй половине дня 7 июля М.Помпео вылетит из Пхеньяна в Токио, где госсекретарь встретится с главами иностранных ведомств Японии и Южной Кореи для обсуждения итогов переговоров с Ким Чен Ыном.

Также главу госдепа ожидает визит во Вьетнам и Абу-Даби, после чего М.Помпео направится в Брюссель для участия в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля.